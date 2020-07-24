因華抗癌藥 納美CDE新冠肺炎專案

因華(4172)自行開發D07001口服抗癌藥品取得美國口服節拍式療法專利，亦獲得CDE納入新冠肺炎專案指標性案件。因華指出，旗下口服抗癌藥D07001應用於新冠肺炎已獲醫藥品查驗中心CDE納入指標性案件，並同時已送美國BARDA申請，目標下半年進入人體臨床試驗。

因華表示，相較於目前已取得美國緊急授權使用EUA的瑞德西韋，其與D07001之主成份同為核苷酸類似物，在抑制病毒的機制上雷同(EC50之濃度也非常接近)。但目前為止，瑞德西韋針對免疫提升的證據非常有限，D07001則有許多提升免疫能力的證據。同時瑞德西韋必須要在醫院靜脈輸注使用，D07001則可以口服使用，便利性大增。

因華指出，該口服抗癌藥品之主成份- Gemcitabine其活性原就具有抑制病毒複製的效果，近期更有許多國際研究報告均顯示低劑量Gemcitabine可以強化自體免疫力進而增進抗病毒(或癌症)的效果。針對D07001可針對新冠肺炎輕症、中症、或無症狀患者，降低病毒數量以及減緩病毒引起的症狀，依照因華所執行1期及1b臨床試驗結果，每週3劑，無不良副作用，口服用藥無須住院，可以降低照顧COVID-19患者的醫療成本，又可以降低住院產生的感染風險。

該口服抗癌藥主成份在多篇期刊論文中證實可以抑制多種RNA病毒在細胞內的複製並誘發體內之自體免疫反應(如: 促使細胞產生第三類干擾素, interferon-gamma)達成消滅病毒之效果。目前因華在台大醫院所進行的體外試驗已證實低劑量即有抑制新冠病毒的功效且有效濃度(EC50)僅1.26 微莫耳，且在該劑量不會造成細胞毒性。

因華旗下口服抗癌藥D07001日前已完成臨床1b試驗，找到人體最適投藥之100mg劑量，為採用日前取得美國專利-採低劑量口服節拍式療法，口服使用劑量僅為原注射劑型之20%，在人體臨床1b試驗中，在曾接受過2年各式癌症治療的病人使用，在低劑量口服節拍式療法的投藥下，有80%的胰臟癌及部份膽道癌病人仍呈現腫瘤穩定控制，胰臟癌受試者無惡化存活期間超過一半以上達4~7個月。因華預計，今年下半年將進入臨床2期試驗。法人指出，預期未來在依最適劑量100mg擴大病人收案下，低劑量口服節拍式療效應更為顯著，有機會讓癌症患者藉由長期口服藥品控制病情，讓癌症成為慢性病治療。