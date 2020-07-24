旺宏董事長吳敏求：疫情後台廠半導體短空長多

旺宏（2337）董事長吳敏求今（24）日參加玉出科技協會舉辦的「5G與後疫情時代－電信及半導體產業新契機」，對於美中貿易對台灣半導體的影響，吳敏求認為是「短多長空」，未來若中國痛下決心，建立好完整的半導體上下游供應鏈，對台灣半導體產業而言，確實是未來隱憂。

近期國際二大事件，一是美中貿易戰、二是新冠肺炎，對半導體產業是重大事件，其中，對於美中貿易戰對台灣，或是兩岸半導體產業衝擊，對此，吳敏求認為，對台灣的半導體產業而言，是短多長空，對很多台北半導體公司來看，已可看出這樣的情況。

不過，吳敏求強調，近期要留意的是，美中貿易戰從開始到現在，有很大的質變。吳敏求強調，美中貿易戰一開始，對美國對中國是寬鬆的，但近一個月在這個事件發展上，美國明顯施加更多壓力，這會造成相當大的不確定因素。

這有長期原因，仔細分析，台灣廠商很多是代工起家，或為主，因此，台廠只好往成本便宜的地方移動，是高科技的游牧民族，這造成台商的強，也造成台商的弱。把價值做出來，例如，台灣的半導體產業就比較沒這個問題。

中國把半導體發展視為重中之重。給企業不斷補貼，強化競爭力，包括IC設計等，慢慢已追上台灣，甚至日、韓企業，未來中國也將在全球半導體佔一席之地，中國半導體每年以25%速度成長，未來紅色供應鏈起來，對台灣半導體的衝擊。

吳敏求也指出，半導體基本上是工業之母，最基礎到最先進都要靠半導體產業做基礎，對中國來說，半導體產業一定要發展，否則無法成為強大的國家，但現在的IC設計產業，和10年和20年比是不同的，隨著現在科技發展及簡化，像積木一樣，可以用堆積的方式，把繁複的晶片設計出來，因此，在中國追趕台灣方面，台灣是要有危機意識的。

至於因應方面，吳敏求認為，未來台灣只能往更高的價值方向移動，才能擺脫中國威脅，技術不斷提升，中國有足夠的市場，定義自己的產品，中國暫時不用取得全球市場，而是先取得中國市場，有一天半導體進步到一個程度，就能擴及全球，所以，台灣只能更高技術及價值去擺脫中國紅色供應鏈追趕。