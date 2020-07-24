台積電漲幅收斂台股收跌109點 三大法人賣超159.92億
台股今（24）日開高走低，在權王台積電攻高下一度衝達12,502.84點，可惜台積電等漲幅收斂，加上周末假期前投資人留倉意願不高，指數翻黑，終場以12,304.04點作收，下跌109點，成交量2,645.47億元，周線連六紅，本周上漲122.48點；三大法人賣超159.92億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超108.34億元，投信買超7.68億元，自營商賣超（合計）59.25億元，其中自營商（自行買賣）賣超25.24億元，自營商（避險）賣超34.01億元。
台股今日以12,467.43點開出，台積電、聯發科市值再創高，台積電一度衝達395元，終場則收386元，聯發科企圖挑戰鴻海第二大市值地位，盤中一度衝高至703元，但終場卻翻黑收在675元，股王大立光、鴻海也走弱，大盤指數翻黑，12,500點關卡得而復失，終場收12,304.04點，跌幅0.88%。
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