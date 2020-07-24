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祥碩創新高後翻黑 矽力-KY奪回股后

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
矽力董事長陳偉。記者謝佳雯／攝影
矽力董事長陳偉。記者謝佳雯／攝影

祥碩(5269)今年第1季每股純益8.2元，法人看好在晶片組出貨量大增，全年獲利有望挑戰三個股本，推升股價上攻，今(24)日開高後一度衝達1,860元，再創歷史新高，但盤中遭逢賣壓，股價翻黑，終場收在1,720元，下跌90元，跌幅4.97%，不僅再跌落1,800元之下，也以15元的差距，痛失股后，矽力-KY重新奪回后座。

祥碩今年上半年營收28.94億元，年增58.59%；超微推出新款7奈米Ryzen系列桌上型電腦處理器，祥碩是超微晶片組主要供應廠，將因超微的拉貨潮，帶動下半年B550、A520晶片組出貨暢旺，法人看好下半年營運將優於上半年，下半年有機會再創新高，單季業績有機會挑戰雙位數成長。

法人預估，祥碩今年全年晶片組出貨量1,900萬顆，2021年將增達2,200萬顆，英特爾最快2021年才會推出10奈米桌機處理器，且傾向僅維持矽基處理器市場30%的市占率，超微市占率擴大，祥碩將進一步受惠。

外資重申祥碩加碼評等，目標價上看2,020元，祥碩昨日擠下矽力-KY，登上台股股后，今日以1,850元開出，上漲40元，早盤一度拉升至1,860元，創下歷史新高，可惜股價創高後買盤不繼，盤中一度下滑至1,700元，終場收在1,720元，下跌90元，跌幅4.97%。

祥碩由紅翻黑，矽力-KY也是開高走低股價翻黑作收，但跌幅較小，早盤以1,775元開出，上漲20元，盤中一度拉升至1,780元，之後翻黑，一度下探至1,725元，終場收在1,735元，下跌20元，跌幅1.13%；由於跌勢較小，終場以15元的差距，重新奪回股后。

祥碩 超微

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