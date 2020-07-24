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周末不留倉？ 賣壓下台股盤中跌百點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
隨著道瓊期貨走跌百點，台股也由高檔反轉向下。圖／聯合報系資料照片
隨著道瓊期貨走跌百點，台股也由高檔反轉向下。圖／聯合報系資料照片

台股今(24)日早盤在台積電(2330)、聯發科聯電等指標股帶動下突破12,500點關卡，再創波段高點。不過，隨著道瓊期貨走跌百點，台股也由高檔反轉向下，一度曾落12,300點關卡，下挫逾百點。

早盤在買盤簇擁下，台積電股價再創歷史高點，市值也突破10兆元；聯發科也因為漲幅超過3%、且鴻海在盤中跌幅約1%，讓聯發科展現超越鴻海的契機；聯電今日則展現續強力道，股價突破20元關卡，繼續往12年新高點邁進。

不過，美股昨日收盤重挫，加上又逢周末，眼見盤中的聯發科竟跌破平盤，台積電由高點滑落；聯電在多頭力守之下，股價仍給力站在平盤之上。

在美股道瓊期貨盤開始回落百點之後，投資人開始心存觀望 ；再加上周末將至，以中美關係現階段的緊張氛圍，投資人還是傾向不留持股過夜，以免出現突發性消息，影響股價。

台積電 聯發科 聯電

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