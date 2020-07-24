外資賣台股 內資撐盤

受美國關閉中國大陸領事館風波衝擊，國際市場風險意識再起，外資昨（23）日提款台積電、擴大賣超至88億元，台股盤中一度下跌逾百點，但聯發科、鴻海、聯電維繫人氣，終場跌幅收斂。法人表示，今（24）日周線將收連六紅、進入大漲小回格局，上攻12,682指日可待，空手仍可逢低操作。

外資昨日雖因國際風政經情勢風險再起，賣超台積電1.3萬張，但資金轉進買超2.3萬張聯電、1萬張鴻海、與260張聯發科，也維繫台股人氣。

台股昨雖逢鴻海、亞泥、正新等38檔個股除息後，加權指數蒸發約30.6點，又遇美中關係緊張，盤中一度下跌125點，但有內資買盤力挺，包括八大公股行庫連二買，並擴大買超至20.7億元，自營商扣除避險部位後的自營部位也是買超，投信更是連九買，指數逐步拉升，終場下跌60點、收12,413點，成交量增至2,281億元 。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總黃文清均認為，台股昨天拉回僅是衝關前的震盪，後市仍有機會突破12,682歷史高點。

陳奕光更列舉六大理由強調大盤有機會在月底前超越12,682點，第3季上看13,000點。背後原因，其一是國際資金利差交易已無利可圖，勢必轉向風險性資產；二是從美國10年公債殖利率、美元指數、金價看來，股票市場欲小不易；三是中國大陸科創版本益比已達30倍，將帶動大中華區陸、港、台股市的比價效應；四為緯創入股立訊等紅色供應鏈整合案件將愈來愈多；五是台股現金殖利率依然對外資具有吸引力；六是國安基金不退場，代表官方偏多心態。