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祥碩搶股后 帶動高價股比價效應

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導

高價股輪動，績優半導體股持續吸引資金搶進，祥碩今（23）日股價超車矽力-KY躍居股后，高價股比價效應吸引市場目光，法人指出，基本面表現仍是左右高價股股價行情的主因，若後市仍具營運動能，則股價還有表現機會。

目前202檔百元股中，有199檔較指數抗跌，半導體股占25檔，檔數最多；隨新興應科技題材逐步化為個股基本面實績，營運動能逐步攀高之際，半導體股之間的比價效應也趨於激烈。

祥碩在三大法人、市場中實戶、大戶齊力敲進下，今天股價走揚125元或7.4%，收盤收在最高點1,810元，為歷史收盤新高，在準備攻克前波高點1,815元之餘，正式超車矽力-KY，成為台股股后。

除了祥碩，瑞昱、立積以及世芯-KY等三檔也寫下歷史收盤新高，而義隆、力旺、聯詠、雍智科技、旺矽等則在近周緩步攀揚下，前波高點近在咫尺，有望蓄勢再寫新紀錄。

另可留意的是，聯發科為IC設計指標股，近日為市場追捧標的，自觸及月線後，已走出連三漲的表現，而其走強之際多能帶動前五大IC設計同步上揚，惟連動效應似有弱化跡象，法人認為，目前市場位處相對高檔，資金傾向擇強擇優布局，相關標的齊漲的情況將不若先前顯著。

兆豐國際投顧董事長李秀利、日盛投顧總經理鍾國忠指出，儘管高價族群間因籌碼變化而互有漲跌，但整體而言，基本面表現仍是左右高價股股價行情的主因，如個股連續數月營收年增力道顯著，則多半會是市場資金青睞的標的。

就強弱高價族群來看，光學鏡頭股儘管具有技術利基，可望持續攻占高階鏡頭市場領域，但今年因遇上疫情影響，營運相對保守，消息面上又傳出新競爭者的加入，因而進一步拖累光學股行情。

反觀IC設計、晶圓代工等半導體股不僅釋出產業佳音，促使研調機構、外資券商等對其上調評價，而在5G、AI等題材持續占據市場話題下，相關個股又多具想像空間，間接給予股價更多表現的機會。

半導體 高價股 祥碩

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