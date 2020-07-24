就市論勢／蘋概、NB、內需消費 看俏
盤勢分析
7月以來各國央行持續寬鬆貨幣政策，各國政府更陸續祭出各項紓困政策，加上全球主要國家近期公布的經濟數據有觸底反彈跡象，使全球股市持續上漲，台股也突破萬二關卡，市場無懼新冠肺炎確診人數於歐美亞國家再度出現的回升。
台灣疫情控制得宜，國內經濟活動隨暑假來臨逐漸回升。目前台股資金在龍頭藍籌股及IC設計中小型電子股間輪動，持續堆疊個股評價，連動指數走升。
投資建議
展望後市，隨低利時代來臨，股票投資是最容易上手及進入障礙極低的標的，從台股近幾個月內新開戶數激增可見端倪。
操作策略上，由於類股輪動相繼推升各族群股價評價，建議投資人選擇產業龍頭。至於看好類股，包含晶圓代工、蘋概、NB、網通、雲端、電子零組件及內需消費等類股。
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