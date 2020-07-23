千金股族群拚搏 股本輕薄略居優勢

台股今(23)日雖回檔修正，大立光(3008)跌破4千元關卡，但仍維持五千金族群，其中，祥碩超過矽力-KY躍居股后，不過，祥碩市值仍略遜於矽力-KY。

台股五千金在上市櫃公司中的籌碼相對較小，除大立光突破10億元之外，其餘都未及10億元，在大股東掌握多數籌碼且不輕易釋出下，只要基本面佳就容易獲得法人買盤拉抬。

祥碩今日雖超車矽力-KY而登上台股股后寶座，但因股本僅為矽力-KY的75%，雖然股價高過矽力-KY，但公司市值1,252.5億元還是僅為矽力-KY的78%。

台股五千金中，譜瑞-KY股價排名第五，本周一(20日)盤中曾跌破千元關卡，雖多頭拉高，但今日遇到整體盤勢不佳，盤中曾測試5日均線約1075元的支撐。

目前高價股中，千金股之後的排序，以旭隼(6409) 、精測(6510)及緯穎(6669)股價在800~900元為主，距離千金股仍有段距離。但法人看好，台股後續仍具漲升空間，千金股族群仍可望新添成員入列。