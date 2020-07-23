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雙王齊跌、台股收跌60.23點 三大法人賣超134.5億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股今(23)日開低震盪，權值股熄火，台積電收黑，股王大立光也走低，鴻海除息首日小漲，逐步填息中，多頭指標由聯發科(2454)接棒，指數一度失守12,400點，終場以12,413.04點作收，下跌60.23點，成交量2,255.42億元。 圖／聯合報系資料照片
台股今(23)日開低震盪，權值股熄火，台積電收黑，股王大立光也走低，鴻海除息首日小漲，逐步填息中，多頭指標由聯發科(2454)接棒，指數一度失守12,400點，終場以12,413.04點作收，下跌60.23點，成交量2,255.42億元。 圖／聯合報系資料照片

台股今(23)日開低震盪，權值股熄火，台積電收黑，股王大立光也走低，鴻海除息首日小漲，逐步填息中，多頭指標由聯發科(2454)接棒，指數一度失守12,400點，終場以12,413.04點作收，下跌60.23點，成交量2,255.42億元；三大法人賣超134.5億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超90.87億元，投信買超6.18億元，自營商賣超（合計）49.82億元，其中自營商（自行買賣）買超0.44億元，自營商（避險）賣超50.27億元。

台股今日有38檔股票除息，影響大盤指數30點，早盤以12,423.02點開低，一度下滑至12,347.86點，大跌逾百點，權王台積電走弱，股王大立光跌破4,000元收黑，聯發科、聯電成為多頭指標，生技股走勢震盪，終場收在12,413.04點，跌幅0.48%。

自營商 台積電

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台股今（23）日受到多檔個股除息加上美中關係再度緊張影響，加權指數開低走低，盤中一度失守12,400關卡，在鴻海、聯發科等權值股走揚下，終場下跌60.23點，收在12,413.04點，成交量2,255.42億元。

「報復性反彈」之後 新藥產業大解盲

近幾個月來，受惠於全球大資金行情，台股出現強勁反彈，生技股更因為防疫之助獲得高評價，後來又有新藥股行情銜接；以最具代表性的上櫃生醫指數為例，3月19日低點以來，迄今最高反彈1.7倍，市值也重回兆元大關，前後只有4個月不到，展現報復性反彈之姿。

謝金河：只有真金才能不怕火煉！

過去這一周，全市場的焦點都放在兩個方向，一個是漲多的生技股，尤其是持續跌停的合一、中天，何時打開跌停？

指數上沖下洗 蔡鎮村：高出低進為宜

儘管使舘問題，美中關係急遽惡化及美國疫情嚴峻，台股受到驚嚇，加權指數開低（除息扣減約30點）走低，一度跌近百點且近月指指期貨同步下跌。然而在資金潮推助之下，跌幅快速收歛。

股后爭霸 祥碩再戰1,800元擠下矽力

祥碩（5269）搭上大客戶超微（AMD）強力拉貨商機，推升股價從3月23日的低點一路走高，今（23）日更在超微股價飆漲激勵下再度挑戰1,800元關卡，早盤開高走高一度拉升至1,805元，企圖往歷史新高前進，同時也擠下矽力-KY，登上股后。

股后爭奪戰 祥碩超車矽力暫居寶座

台股今（23）日呈現高檔震盪，個股漲跌互見，祥碩（5269）今日在買單敲進下，盤中漲逾半根漲停板，最高來到1,805元，成功擠下矽力-KY，登上股后位置。

亞泥除息首日陷貼息 水泥股弱勢

亞泥今（23）日進行除息，每股配發現金股利4.5元，除息參考價為41.8元，不過，受亞泥（中國）獲利利空消息，還有大盤震盪走跌影響下，盤中陷入貼息，跌幅達3%。亞泥陷入貼息，拖累水泥類股指數表現，盤中重挫3.4%，為傳產族群中表現最弱勢。

美中關係緊張 台股盤中跌逾百點

台股今（23）日早盤表現弱勢，10點30分過後，下挫超過百點；上證指數也在10點過後一路下滑，上證指數到11點的跌幅超過2%。法人表示，美中雙方緊張關係將繼續牽動兩岸股市變化。

空手者如何跟賺？法人教戰半導體投資心法

半導體族群輪番表態，法人指出，IC設計、晶圓代工、半導體設備等評價面有調升空間，吸引市場資金投入，個股如原相（3227）、宏捷科、辛耘等半導體公司股價淨值比較其所屬族群偏低，後市有望補漲走強。

鴻海除息首日 早盤陷貼息

鴻海（2317）今（23）日上演除息秀，早盤股價開低走高，最高來到82.5元，盤中呈現貼息狀態。展望第三季，隨著新iPhone即將登場，法人預估，鴻海下半年營運將呈現逐季成長態勢。

背光模組雙雄 逆勢走揚

背光模組廠瑞儀（6176）、達運（6120）今（23）日無懼台股大盤走弱，逆勢走揚；其中，瑞儀日前陷入貼息，挾量上攻，盤中最高一度漲至114.5元，持續朝重返填息之路邁進。另，中光電（5371）先前亦陷入貼息，今天在櫃買指數開紅激勵下上攻，早盤最高來到32.6元。

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