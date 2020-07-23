雙王齊跌、台股收跌60.23點 三大法人賣超134.5億
台股今(23)日開低震盪，權值股熄火，台積電收黑，股王大立光也走低，鴻海除息首日小漲，逐步填息中，多頭指標由聯發科(2454)接棒，指數一度失守12,400點，終場以12,413.04點作收，下跌60.23點，成交量2,255.42億元；三大法人賣超134.5億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超90.87億元，投信買超6.18億元，自營商賣超（合計）49.82億元，其中自營商（自行買賣）買超0.44億元，自營商（避險）賣超50.27億元。
台股今日有38檔股票除息，影響大盤指數30點，早盤以12,423.02點開低，一度下滑至12,347.86點，大跌逾百點，權王台積電走弱，股王大立光跌破4,000元收黑，聯發科、聯電成為多頭指標，生技股走勢震盪，終場收在12,413.04點，跌幅0.48%。
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