雙王齊跌、台股收跌60.23點 三大法人賣超134.5億

近幾個月來，受惠於全球大資金行情，台股出現強勁反彈，生技股更因為防疫之助獲得高評價，後來又有新藥股行情銜接；以最具代表性的上櫃生醫指數為例，3月19日低點以來，迄今最高反彈1.7倍，市值也重回兆元大關，前後只有4個月不到，展現報復性反彈之姿。

2020-07-23 14:58