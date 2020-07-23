權值股漲跌互見 台股收跌60點守住12,400關卡

台股今（23）日受到多檔個股除息加上美中關係再度緊張影響，加權指數開低走低，盤中一度失守12,400關卡，在鴻海、聯發科等權值股走揚下，終場下跌60.23點，收在12,413.04點，成交量2,255.42億元。

盤面上，二線晶圓代工廠聯電發威，盤中攻上漲停板，也進一步帶動世界先進、茂矽、漢磊等股價紛逆勢強漲，呈現價量齊揚氣勢；此外，鴻海今日除息，每股配息4.2元，除息參考價81.7元，股價開低隨即走高，最高來到82.5元，邁向填息之路。

展望後市，法人說，要挑戰12,682點之前，籌碼恐須再進行整理，近日的美中關係又趨緊張，也會影響投資人態度，但因台股基本面仍佳，又陸續有重量級科技企業舉行法說，對於台股仍具正面效應。