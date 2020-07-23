超微給力 祥碩股價一舉超越矽力登上股后寶座

IC設計股后寶座更迭，高速傳輸晶片祥碩（5269）受大客戶超微股價超越英特爾、攀上歷史高峰，法人指出，祥碩持續受益於超微市占率提升侵蝕英特爾份額，帶動晶片組出貨量大增，下半年營運動能強勁，全年獲利挑戰三個股本。祥碩今（23）日股價正式超越前股后矽力-KY（6415），登上IC設計股后寶座，收盤價1,810元，漲幅7.42%。

超微推出以台積電7奈米先進製程生產Ryzen 4000系列桌上型電腦處理器，市場普遍看好其市占率可望進一步提升，超微昨股價應聲飆漲逾8%，不僅正式超越英特爾，更創下歷史收盤新高紀錄。

市場看好超微晶片組主要供應廠祥碩將受益超微營運動能成長，下半年B550、A520晶片組出貨暢旺，在今年第一季繳出每股純益8.2元超亮眼成績後，下半年還有機會再創新高，法人指出，祥碩全年晶片組出貨量達1,900萬顆，2021年更進一步至2,200萬顆水準，由於英特爾最快於2021年才會推出10奈米桌機處理器，並傾向僅維持矽基處理器市場30%的市佔率，祥碩持續受惠於超微市占率擴大。