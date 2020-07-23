股后爭霸 祥碩再戰1,800元擠下矽力
祥碩（5269）搭上大客戶超微（AMD）強力拉貨商機，推升股價從3月23日的低點一路走高，今（23）日更在超微股價飆漲激勵下再度挑戰1,800元關卡，早盤開高走高一度拉升至1,805元，企圖往歷史新高前進，同時也擠下矽力-KY，登上股后。
法人看好祥碩基本面三利多，股價有機會朝2,000元挺進，美系外資看好PC需求在下半年有望優於預期，祥碩受惠於超微和英特爾等題材，預估第3季營收將季增17%，加上中國和蘋果伺服器訂單同步增溫，重申加碼評等，目標價上看2,020元。
祥碩今年上半年營收28.94億元，年增58.59%，第1季每股純益8.2元，法人看好在超微拉貨力道更強的挹注下，預估祥碩下半年營運表現將優於上半年，單季可望挑戰雙位數成長。
超微股價飆漲，創下收盤新高，激勵祥碩今日股價開高走高，早盤以1,730元開出，一度拉升至1,805元，盤中漲幅5.63%；矽力-KY今日表現則是開高走低，以1,750元開出後翻黑下探至1,725元，盤中跌幅0.28%，失去股后寶座，由祥碩取而代之。
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