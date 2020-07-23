股后爭奪戰 祥碩超車矽力暫居寶座

台股今（23）日呈現高檔震盪，個股漲跌互見，祥碩（5269）今日在買單敲進下，盤中漲逾半根漲停板，最高來到1,805元，成功擠下矽力-KY，登上股后位置。

祥碩挾大客戶超微市占持續擴大、供貨有望大增題材，外資買盤帶動近期股價震盪走高，且今日祥碩股價受惠超微（AMD）創下歷史新高紀錄激勵，股價應聲大漲逾5%，在買單持續搶進下，股價有機會挑戰前波高點1,815元；反觀矽力-KY今日股價表現受制於大盤疲弱，早盤攻高後遇到調節壓力，盤中在平盤附近震盪。法人認為，隨著基本面的變化，預期股后爭奪戰的戲碼還會持續上演。

就股后爭奪戰走勢來看，5月由信驊受益於外資調高目標價點火，曾和矽力-KY角逐股后位置；但後來仍被矽力-KY追過而將股后寶座拱手讓給矽力-KY。

爾後，祥碩竄起而超越信驊，祥碩跟矽力-KY開始進行股后爭奪戰，在大客戶新品即將問世之下，祥碩今日再度超車矽力-KY，暫居股后寶座。