亞泥除息首日陷貼息 水泥股弱勢

亞泥今（23）日進行除息，每股配發現金股利4.5元，除息參考價為41.8元，不過，受亞泥（中國）獲利利空消息，還有大盤震盪走跌影響下，盤中陷入貼息，跌幅達3%。亞泥陷入貼息，拖累水泥類股指數表現，盤中重挫3.4%，為傳產族群中表現最弱勢。

不過，水泥業今年展望仍相對正向，亞泥盤中委買張數高於委賣張數，代表不少人仍趁貼息時逢低進場。

亞泥首季受大陸新冠肺炎疫情干擾，根據亞泥（中國）最新發布獲利預期，獲利將比去年同期大減65%；疫情高峰過後，第二季生產恢復正常，水泥量價整體回升，但上半年營運獲利確定縮水，法人預期年減約四成，對母公司獲利貢獻度將減少。

就營收來看，亞泥上半年尚未擺脫衰退窘境，累計營收338.26億元，年減22.77%。展望下半年，亞泥董事長徐旭東6月股東會上表示仍樂觀，就需求面看，在大陸政府投資帶動下，基礎建設等需求量絕對超標，疫情干擾相對有限。

水泥龍頭台泥預計8月12日進行除息，每股配發現金股利2.5元，配股0.5元。