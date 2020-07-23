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聯電接單暢旺 盤中漲停創12年來新高

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

晶圓代工廠聯電（2303）接單暢旺，今（23）日在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，盤中攻上漲停達19.25元，漲1.75元，創12年來新高價。

日系外資出具的最新報告指出，聯電受到美光訴訟影響，股價表現不如同業，但基本面持續改善且獲利率提升，有望受惠海思半導體轉單效應，升評至買進，目標價調高到25元。

此外，聯電先前遭控涉嫌侵害美光公司營業秘密，導致過去一年半股價表現明顯不如同業，即使考量訴訟風險，聯電目前股價仍太過便宜，加上基本面持續改善，將聯電評等從「中立」升至「買進」。

外資分析，聯電從三年前開始採以利潤導向策略，目前公司的利潤率已呈上升趨勢，預計28奈米的銷售額將於今年下半年成長18%，2021全年則再增長11%；聯電過去在2017年-2019年度的28奈米銷售呈下降趨勢，主要是因為台積電的產能擴張以及缺乏第一波應用客戶，現在第二波應用正為聯電迎來更廣泛的客戶群。

聯電 晶圓代工廠 美光

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