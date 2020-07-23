美中關係緊張 台股盤中跌逾百點
台股今（23）日早盤表現弱勢，10點30分過後，下挫超過百點；上證指數也在10點過後一路下滑，上證指數到11點的跌幅超過2%。法人表示，美中雙方緊張關係將繼續牽動兩岸股市變化。
台股今日未能靠蘋概三王股撐盤，鴻海（2317）雖然今日除息交易，但早盤略為填息下，遭遇賣壓而在平盤附近整理；台積電午盤之前也在平盤之下遊走；大立光今日跌破4,000元關卡，跌幅曾逾4%。
雖然聯發科今日表現相對抗跌，聯電更衝上漲停板，正新今日除息交易卻能持續走揚，盤中漲幅超過2%，但多數權值股未能強勢撐盤，使得台股指數今日呈現弱勢。
台股今日開低後，曾回升至12,400點之上，但陸股盤中的走低也影響台股，台股一度滑落至12,347低點。不過，台股今日在亞洲主要股市中的表現仍相對較抗跌。
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