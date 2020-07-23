鴻海除息首日 早盤陷貼息

鴻海（2317）今（23）日上演除息秀，早盤股價開低走高，最高來到82.5元，盤中呈現貼息狀態。展望第三季，隨著新iPhone即將登場，法人預估，鴻海下半年營運將呈現逐季成長態勢。

鴻海昨（22）日收在85.9元，今年派發現金股利4.2元，以此推算，除息參考價為81.7元。鴻海預計8月21日發放現金股利。

從法人籌碼觀察，截至昨日，外資連續四日賣超，投信則連續18日賣超，惟自營商連續九日買超，累計近五日三大法人合計賣超10,140張。

鴻海6月營收3,605.32億元，較5月3869.81億元減少6.8%，比去年同期3965.37億元下滑9.1%。鴻海2季合併營收1兆1,284億元，季增21.5%，年減2.7%，為歷年同期次高。

從四大類產品來看，鴻海指出，若第2季與第1季相比，電腦終端產品表現最佳，其次是雲端網路產品，再者是元件及其他產品，最後是消費性電子產品。

若第2季與去年同期相比，則是電腦終端產品表現最佳，其次是雲端網路產品，再者是元件及其他產品，最後是消費性電子產品。

鴻海累計上半年營收2兆581億元，較去年同期2兆2168億元減少7.2%，主因第一季度受新冠肺炎疫情影響，在中國政府延後復工政策下，導致鴻海廠區無法順利運作。

展望第三季，隨著新iPhone 即將登場，法人預估，身為最大代工廠的鴻海營運可望加溫，下半年將呈現逐季成長態勢。

研調機構TrendForce 預估，2020下半年蘋果新機加入5G行列，將有助於提升全年市占。蘋果5G手機總產量預估約7,000萬支，排名全球第二。