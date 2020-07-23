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背光模組雙雄 逆勢走揚

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
瑞儀董事長王本然。圖／聯合報系資料照片
瑞儀董事長王本然。圖／聯合報系資料照片

背光模組瑞儀（6176）、達運（6120）今（23）日無懼台股大盤走弱，逆勢走揚；其中，瑞儀日前陷入貼息，挾量上攻，盤中最高一度漲至114.5元，持續朝重返填息之路邁進。另，中光電（5371）先前亦陷入貼息，今天在櫃買指數開紅激勵下上攻，早盤最高來到32.6元。

瑞儀第二季受惠遠端商機，筆電平板成長強勁，帶動表現回溫，6月營收51.48億元，月增3.39%，年增15.3%；累計第二季營收152.3億元，季增達77.8%；累計上半年營收238億元，年減14.5%，對比第一季衰退幅度曾超過40%，幅度顯著收斂。

瑞儀董事長王本然日前曾說，下半年變數雖多，但可望略優於上半年。法人也表示，從瑞儀6月表現來看，可說是迎接下半年前一個好的開始，目前看來，第三季需求仍未趨緩，瑞儀訂單看到第三季底無虞，成長動能依舊以平板和筆電為主。

看到籌碼面，近期三大法人回頭轉買瑞儀，截至昨天，近10日站在多方，買超3,043張，以外資扮演主力買盤；外資7月初持股比例一度跌破45%，近期買盤回籠，近10日買超4,877張，替其股價增添支撐。

瑞儀 營收 筆電 平板 中光電 背光模組 台股

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