生技展登場 杏輝開盤強勢填息

背光模組廠瑞儀（6176）、達運（6120）今（23）日無懼台股大盤走弱，逆勢走揚；其中，瑞儀日前陷入貼息，挾量上攻，盤中最高一度漲至114.5元，持續朝重返填息之路邁進。另，中光電（5371）先前亦陷入貼息，今天在櫃買指數開紅激勵下上攻，早盤最高來到32.6元。

2020-07-23 09:30