生技展登場 杏輝開盤強勢填息
生技指標股「天國一輝」中的杏輝（1734）今（23）日進行除息，除息參考價為38.6元，早盤一開盤直攻上漲停價位42.45元，迅速填息成功，隨後打開漲幅8%。今日除息的生技股還有中化生、生泰、神隆，今天開盤也小漲，持續朝填息之路邁進。
生技展昨天開幕，利多激勵生技族群股價強力反彈，依舊是盤面焦點。其中，指標股「天國一輝」中天、杏國、合一、杏輝昨全數亮燈漲停，走出跌停陰霾，帶動櫃買生技指數強漲3%。
不過，法人也提醒，許多生技股經過多日盤整後，股價已接近起漲點。雖有生技展利多題材，以及大盤近來氛圍轉正向，但個股股價是否真的回升，還是僅是短線反彈，曇花一現，仍要持續關注。
杏輝去年小賺，稅後純益（EPS）為0.08元，以資本公積的方式每股配發現金股利0.2元。杏輝今年來營收相對不錯，上半年累計營收12.08億元，年增5.44％；首季EPS為0.16元，較去年同期要好。
杏輝子公司杏國SB05PC胰臟癌新藥三期期中分析，即將公告報告，受市場關注，公司稱SB05PC 目前已有多家國外廠商積極爭取授權，公司還在評估中。天然植提物開發方面，主要有管花肉蓯蓉、茯苓及核桃三項產品，新建植提二廠已於去年投產，公司稱訂單陸續到位，並與日本簽訂新原料代理合約。
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