鴻海等38檔個股除息 台股開跌50點報12,423點

高檔震盪壓力，加上美中關係再度緊張，此外今日鴻海等38檔股票進行除息，指數蒸發30.8點，導致台股今（23）日開盤跌50.25點，以12,423.02點開出。早盤加權指數在電子、金融、傳產股疲弱之下，一度跌破12,400關卡，不過聯電逼近漲停、鴻海翻紅下，指數跌點收斂。

昨日美股開低走高，四大指數收盤全數上漲，早盤美股雖受美中緊張關係影響，四大指數小幅低開。在傳出共和黨考慮將每周失業補助加碼至12月，且美國政府與輝瑞達成協議，未來將採購一億劑疫苗，相關利多帶動四大指數由黑翻紅且穩步走高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲165.43點，或0.61%，收在27005點；標普500指數上漲18.71點，或0.57%，收在3276.02點；Nasdaq指數上漲25.76點，或0.24%，收在10706.1 點；費半指數上漲8.83點，或0.42%，收在2105.42點。