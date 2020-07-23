生技月開展 「天國一輝」再展強勢

生技月今（23）日正式開展，生技指標股的中天（4128）、合一及杏輝今日開盤即衝上漲停板價，國光生開盤後漲幅也達到3.8%，上櫃生技股指數漲幅超過2.3%，在大盤走低之際，表現特別亮眼。

中天與合一股價回檔接近起漲區後，多頭在近日展開反攻，中天早盤漲停後的委買張數仍有4,500張以上；合一則有約200張掛進；杏輝今日除息交易，每股配發0.2元股息，一早攻上漲停板，委託買進張數也約2,500張。

法人表示，近期市場對大盤指數挑戰12,682歷史高點傾向樂觀，但近日的台積電與聯發科等科技指標股已上漲一波，所以，在生技月開展之際，再由生技股擔綱維繫人氣，但因先前回檔有不少籌碼遭套牢，投資人搶進宜多加留意個股量價變化。