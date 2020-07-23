散熱、被動元件股 補漲

台股重啟漲勢，昨（22）日持續衝高至12,486點，創逾30年新高，散熱模組、被動元件等低基期族群，獲得法人買盤進場點火，展開補漲行情，奇鋐（3017）、奇力新等個股同步收高，扮演盤面多方指標。

美元指數創波段低點，國際資金再度回流亞洲等新興市場，台股在國際熱錢湧入下，持續沿5日線攀升，向12,682歷史高點靠龍，資金除聚焦晶圓代工、IC設計、風電及生技等族群外，本波漲勢相對壓抑的散熱、被動元件族群也吸引低接買盤進駐，股價紛紛走強。

散熱模組廠受惠於居家上班、遠距教學等宅經濟帶來筆電需求，以及伺服器、基地台等5G建置需求持續成長，第2季財報可望繳出亮麗成績單，例如雙鴻5、6兩個月就賺贏第1季，奇鋐第2季每股純益（EPS）大幅跳升至1.61元，激勵股價雙雙創下波段新高。

雖然國巨董事長陳泰銘日前指出，被動元件產業下半年景氣不明朗，但也說不必過於悲觀，加上挺過第1季中國大陸復工延遲難關後，相關廠商第2季獲利有機會報喜，吸引保守型資金進場低接，昨日奇力新、大毅、信昌電、禾伸堂、華新科、國巨等均上揚逾2%，走勢頗為整齊。

法人指出，台股短線類股及個股輪動快速，且震盪幅度加劇，操作上建議切勿過度追高殺低，短多可在5日線不破前挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後，再逢低布局下半年景氣回溫的產業及個股。