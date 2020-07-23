上市IPO 門檻將大降

受新冠肺炎疫情影響，據了解，臺灣證券交易所除了增列以市值、股東權益等方式多軌申請，吸引未上市公司掛牌，並將規劃推出「創新板」：未上市櫃企業申請創新板，可直接在證交所申請上市。

證交所、櫃買中心過往大力推動企業上市櫃，符合上市櫃條件的公司多已順利掛牌，使得近年推動新申請公司上市櫃面臨不小挑戰。為解決此一困境，金管會要求證交所、櫃買中心跳脫過往思維，推出全新的激勵上市、上櫃方案。

據了解，主管機關要求證交所、櫃買中心二單位各自研究，且不要相互討論，方案送抵主管機關後，也改採單線討論會議方式進行，意即上市部分只有金管會、證期局、證交所參與，上櫃的會議則是金管會、證期局與櫃買中心。

由於上市門檻向來高於上櫃，證交所在IPO推動上阻力多於櫃買中心，據了解，證交所研議方案，在最重要的上市門檻部分，除一般公司股本須達6億元，將增列股東權益達6億元或市值達16億元。

就目前集中市場整體平均股價淨值比1.8倍粗估，等同對股本要求門檻調降約逾四成。

科技事業申請時股本3億元，則放寬增列股東權益3億元、市值8億元等門檻。

獲利能力審查方面，若以股東權益、市值等方式申請時，調整為最近三年稅前盈餘累計逾1.5億元，較過往連續二年稅前盈餘率均達6%等規定，放寬不少。

同時，證交所還將規劃設立與興櫃性質類似的「創新板」，除股本1.5億元等較低門檻外，其餘也多以市值做為核心審查標準，並計劃未來可能繞過現行須於興櫃掛牌的規定，直接轉掛上市。

櫃買中心方面，因目前申請上櫃僅股本2億元、獲利率3%或獲利絕對金額僅400萬元等低門檻，已降無可降。

不少法人認為，若未來上市、上櫃標準幾無差距下，雖短期可能有機會增加上市公司家數與規模，但若上市門檻改採市值等標準時，價格發現功能是要由那一個市場來決定，人為因素可能大增下，對國內資本市場中長期發展影響，需要一段時間觀察。