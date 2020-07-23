就市論勢／台積概念股 聚光

經濟日報 / 謝晨彥（豐彥財經執行長）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

美股進入超級財報周，指數漲幅有所收斂。第2季財報表現受疫情衝擊，投資人期望當然不會太高，只要比市場預期好，就不至於被賣到爆。

由於美股近期聚焦個股財報，因此指數較難有明顯趨勢，對其他市場影響也較小。

但財報季結束後，投資人焦點會轉到11月總統大選，政治性議題也容易使指數波動放大，並對其它市場造成影響。

少了外在因素干擾，台股投資人更專注今年除權息行情。

在這一波疫情影響下，台積電產業地位已無人能撼動，因此當台積電表示增加資本支出後，直接讓股價創新高，外資目標價也是都在比高的。權重占台股25%的台積電一漲，自然也帶動加權指數走高。

現在和4、5月上漲走勢差別在於，6月之後台股主導權已從投信轉至外資手中。

因此帶動台股上漲的板塊也從投信主攻的上櫃股票，轉移到外資主導的電子大型權值股。

才剛進場不到兩個月的外資，沒理由炒個區區幾百點就要走人，更何況台灣電子業正要迎接第3季的拉貨潮，只要外圍沒出現重大變數，在基本面與資金面加持下，台股當然有向上空間。

投資建議

從個人電腦、行動裝置和網路設備等高科技產業，到傳統的家電、汽車產業，現在只要你的產品中有晶片，幾乎都與台積電脫不了關係，其涵蓋產業範圍已使其自成一個族群概念股，若覺得台積電股價過高，不妨可從中下游製程廠尋找投資標的。

當然，台積電與5G題材也是密不可分，其訂單有很大程度也是受到5G需求爆發成長，若不想分神就還是選ETF吧。

台積電 台股 財報

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