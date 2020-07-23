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38檔今除息 大盤蒸發30點

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所指出，今（23）日將有鴻海（2317）等38檔個股除息，預估集中市場發行市值將減少約921億元，占發行量加權股價指數約30.6點。

根據統計，今日主要除息個股包括鴻海、鴻準、智邦、佳世達、精技、卓越、華擎、瀚宇博、豐藝、精成科、光鼎、興能高等12檔電子股，以及聯邦銀等一檔金融股。至於傳產股則有亞泥、嘉泥、台聚、華夏、亞聚、台達化、利華、堤維西、樂士、中化、杏輝、中化生、神隆、彰源、正新、王品、光隆精密-KY、華廣、遠雄、鳳凰、南六、阿瘦等25檔。證交所表示，有關股票除權除息訊息，各上市公司於公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw）均有完整的公告。

除息 鴻海 個股

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