上櫃CSR指數 漲勢亮眼

台灣上櫃企業社會責任指數自6月19日以基期點數為5,000點發布以來，截至7月22日收盤點數已來到5,290點，漲幅達5.8%，觀察該檔指數歷史資料模擬回溯表現，自2016年6月至2020年6月19日間之總報酬為54.8%，優於同期間櫃買大盤總報酬44.4%表現，櫃買中心表示，未來若有以該檔指數為追蹤標的發行指數化商品，可望成為投資人獲得長期穩定報酬的投資新選擇。

櫃買中心為呼應ESG投資趨勢，並鼓勵企業大眾重視企業社會責任及永續責任投資，由櫃買中心與台灣指數公司及中華民國企業永續發展協會三方合作開發，成分股的篩選兼具國際標準與在地化投資視野。

使用企業社會責任報告書、年報、政府資訊及財務數據等公開資料，設計評鑑模型，產製企業社會責任評鑑分數，篩選上櫃公司，編製指數表彰台灣關注企業社會責任的上櫃股票組合投資績效。