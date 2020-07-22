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合一、晶宇股票 23日起預收款券

經濟日報 / 記者王奐敏／即時報導

櫃買中心表示，合一（4743）股票自7月23日起預收款券並每20分鐘撮合一次，晶宇股票自23日起預收款券，並每60分鐘撮合一次。合一10日起連續八根跌停，22日又拉出漲停。晶宇則是6月19日起連拉15根漲停，接著7月14日起連六根跌停，22日同樣以漲停收盤。

合一生技最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自23日起十個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

晶宇生物科技實業最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自23日起十個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每60分鐘撮合一次，另依櫃買中心業務規則第12條規定，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心 證券商

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