鴻海等38檔股票明除息 指數蒸發30.6點

在台積電領軍助攻下，台股來到12450.16，距卅年前的12682.41，相差232.25，台灣經過卅年辛苦調整，終於回到當年「台灣錢淹腳目」，即將崩潰的前夕，這卅年對很多資深的老股民是一場漫長調整的歲月。

2020-07-22 10:13