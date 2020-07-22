鴻海等38檔股票明除息 指數蒸發30.6點
臺灣證券交易所指出，明（23）日將有鴻海（2317）等38檔個股除息，預估集中市場發行市值將減少約921億元，占發行量加權股價指數約30.6點。
根據統計，明日主要除息個股包括鴻海、鴻準、智邦、佳世達、精技、卓越、華擎、瀚宇博、豐藝、精成科、光鼎、興能高等12檔電子股，以及聯邦銀等一檔金融股。
至於傳產股則有亞泥、嘉泥、台聚、華夏、亞聚、台達化、利華、堤維西、樂士、中化、杏輝、中化生、神隆、彰源、正新、王品、光隆精密-KY、華廣、遠雄、鳳凰、南六、阿瘦、泰昇-KY、大華、中保科等25檔。
證交所表示，有關股票除權除息訊息，各上市公司於公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw）均有完整的公告內容，相關訊息亦張貼於證交所網站（http://www.twse.com.tw）首頁/市場公告/除權除息及「基本市況報導」（http://mis.twse.com.tw）的市場公告。
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