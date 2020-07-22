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台股收漲75.72點續創30年高點 三大法人買超6.89億
台股今(22)日開低走高，聯發科(2454)擔綱多頭領軍指標，台積電翻紅助陣，生技股止跌上漲，大盤指數攻上12,400點關卡，再刷新30年新高，終場以12,473.27點作收，上漲75.72點，成交量2,245.87億元；三大法人買超6.89億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超23.81億元，投信買超18.25億元，自營商買超（合計）12.46億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.55億元，自營商（避險）買超14.02億元。
台股今日持續創高，早盤以12,389.76點小跌開出，一度下滑至12,389.4點，台積電開低走高翻紅作收，再創新高，鴻海、聯發科收紅，生技股止跌反彈助攻，指數一度拉升至12,486.95點，終場收12,473.27點，漲幅0.61%。
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