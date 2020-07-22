ADR創新高 台積電收384元再刷新收盤天價

台積電ADR周二收漲1.38%，以67.81美元作收，再創歷史新高，台積電(2330)今(22)日開低走高，收盤再創新天價，以384元作收，上漲1元，漲幅0.26%，市值9兆9,572.73億元。

台積電基本面表現亮眼，第2季稅後純益1,208.2億元，每股盈餘4.66元，稅後純益及每股盈餘雙創歷史新高；累計上半年稅後純益2,378.09億元，每股純益9.17元；第3季財測營收目標，全年美元營收預估年增逾2成，都將再創新高。

台積電法說會報喜，多家外資調高目標價至400元以上，最高上看500元；法人認為，台積電在基本面看好下，加上資金行情，有機會朝400元挺進，同步也將推動台股大盤指數挑戰新高。

台積電ADR周二再創高，台積電今日早盤則是開低，以381元開出，下跌2元，早盤一度下滑至379元，在買盤進場下翻紅，盤中最高衝達386元，終場則以384元作收，持續刷新收盤新高價。