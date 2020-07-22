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台股漲75點收12,473 再創30年新高

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今收盤為12,473.27點，上漲75.72點，成交量為2,245.87億元。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台股今收盤為12,473.27點，上漲75.72點，成交量為2,245.87億元。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

台股今（22）日持續創高，大盤指數收盤為12,473.27點，上漲75.72點，成交量為2,245.87億元。台幣今日早上也升值1.43角，國際資金有持續進入台股的趨勢。

台股今日在台積電（2330）、聯發科（2454）等股帶動下，大盤指數突破12,400點關卡。

盤中的生技股也在今日生技月開展帶動而強勢，先前持續下挫的中天與合一亮燈漲停，更激勵防疫相關股上揚，恆大、亞諾法、杏輝等股走強；上市生技指數盤中漲幅超過2%，櫃買生技指數漲幅更逾3%。

此外，離岸風電族群今日盤中也呈現強勢，華城、永葳投控亮燈漲停，永冠-KY、上緯投控也隨之走強。

法人表示，台股具突破歷史高點的機會，但短線急漲後，也需要整理等籌碼更穩定，大盤指數突破歷史高點後，才能持續再向上攻。目前仍以半導體族群為主流，生技或其他族群可能是類股輪動時多頭標的。

生技股 台股

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