謝金河：若台積電邁向400元 台股跨過12,682點水到渠成

台積電(2330)帶領台股朝30年前的台股歷史高點12,682點前進，財信傳媒董事長謝金河在臉書上強調，「如果台積電邁向400元，台股跨過12,682的高點也將水到渠成，這一盼足足盼了30年，台灣不容易啊」。

謝金河最新臉書發文以「台股盼呀盼，盼了30年！」為題，他表示，在台積電領軍助攻下，台股一度衝到12,450.16點，距30年前的12,682.41點，相差232.25點，台灣經過30年辛苦調整，終於回到當年「台灣錢淹腳目」，即將崩潰的前夕，這30年對很多資深的老股民是一場漫長調整的歲月。

謝金河指出，1990年2月16日，台股衝到12,682點的歷史最高點，然後蹈入崩潰的噩運，一年之內跌到2,485點，很多股民財富葬身股海。在那個年代，新台幣從40.6元升值到25.56元，台幣升值帶來澎湃的熱錢，從1985~1990年，五年間台灣的股市大漲20倍，房地產大漲10倍，全台陷入瘋狂狀態。

謝金河說，「曾在一場演講中，提醒台灣可能陷入30年的災難噩運，投資人最好把股票，房地產賣光，而且，遠離股市，我是最早唱衰台灣的人」。

謝金河表示，那個時候，台幣升值到盡頭，由升轉貶，資金轉向外逃，此時，中國大陸正發生六四天安門事件，當時中國大陸百廢待舉，工資便宜，土地幾乎不要錢，此時懂得高檔出脫台灣股票，房地產，全力押注中國大陸的人，像康師傅、旺旺、寶成蔡家、正新、巨大及郭董等，都成了最大贏家。

謝金河強調，過去30年，中國經濟大浪是人類歷史僅見，台灣的人流，物流，金流，三流全被中國吸乾，現在大家看到強大的中國，卻忘了中國膨脹30年累積的巨大泡沫，台商是中國崛起卅年的贏家之一，而且，台灣的產業經過30年調整，也逐漸懂得趨吉避凶之道，這是台灣逐漸甦醒的轉捩點。

謝金河認為，今年台灣累積一甲子的半導體產業開始發功，台積電把護國神山角色發揮到淋漓盡致，如果台積電邁向400元，台股跨過12,682點也將水到渠成，這一盼足足盼了30年，台灣不容易啊！