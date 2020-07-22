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阮清華：國外疫情仍熾 國安基金繼續護盤

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
財政部次長阮清華。聯合報系資料照記者戴瑞瑤／攝影
財政部次長阮清華。聯合報系資料照記者戴瑞瑤／攝影

台股不畏疫情，持續看漲。財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華今（22）日表示，國安基金委員會15日已決議繼續護盤，主因是國內疫情雖已緩和，但國外疫情仍很嚴重，至於未來會密切關注實際狀況，必要時會退場。

台股昨日大漲223點，指數刷30多年來新高，今日更持續看漲，逼近12,500大關。對於國安基金持續護盤，何時可能退場？阮清華表示，國安基金委員會15日決議繼續進行護盤，主要是當時進場的理由仍未消失。

阮清華解釋，國內目前疫情雖已緩和、相當安全，但國外疫情仍很嚴重，包括很多國家甚至連疫情高峰都還沒到，有的國家雖然疫情已經趨緩，卻面臨第二波甚至第三波疫情，加上各國國境都還沒開放。

阮清華表示，上述因素都會持續影響國內經貿發展，且台灣是貿易占很重要地位的國家，若國際面不太好，國內的經貿活動也會受到影響，因此國安基金委員會才會決議繼續進行護盤。

至於未來退場機制？阮清華表示，未來會看實際狀況，國安基金會密切關注，若整體局勢穩定下來，國安基金委員會就會妥適處理，必要時國安基金就會退場。

國安基金 疫情 護盤

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