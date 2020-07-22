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生技月登場11檔生技股漲停 中天、合一終止連續跌停

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
生技月22日登場。示意圖／路透
生技月22日登場。示意圖／路透

生技月今（22）日登場，激勵生技股表現，中天（4128）率先以漲停開出，隨後包括ABC-KY、合一、杏國、天良、合世、亞諾法等多達11檔生技股齊攻上漲停表態，除了股價己經過整理之外，也反應生技月、業績及防疫需求等不同題材。

生技股近期遭到調節，合一、中天等股基至是連續吞下8根、7根的跌停板，今日則是出現反彈，早盤由中天跳空漲停開出表態，ABC-KY、合一、合世、天良、杏國、永昕、順藥、太景*-KY、杏輝、亞諾法等股也紛紛亮燈漲停。

中天自結第2季稅後純益20.62億元，每股純益5.24元，昨日公告「化療漾」內服液取得加拿大發明專利，在獲利題材激勵下，早盤跳空漲停以76.2元開出後鎖死，在連續七根跌停後打開，反彈大漲。

合一也終止跌停，早盤以200元開出後走高，隨後攻上漲停213.5元，終止連續8根跌停板；統計合一自高點476.5元急跌以來，截至昨日共跌掉282元，跌幅59.18%。

ABC-KY新冠病毒分子檢測試劑7月已陸續出貨，主要供貨給Baylor Scott & White Medical Center及Poplar Healthcare等客戶，利多激勵今日股價開高後直攻上漲停108元。

生技股 太景

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