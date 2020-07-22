資金轉進 離岸風電族群股價搶眼

離岸風電股開始進入出貨階段，法人預期後續的業績會逐漸顯現，今（22）日成為盤面上的強勢族群之一，包括：華城（1519）、永葳與永冠-KY盤中亮燈漲停，上緯、世紀鋼等股價也表現強勢。

多頭資金今日也轉戰已橫盤一段時間的離岸風電族群，尤其是沃旭供應鏈廠商，包括永冠 - KY、上緯投控、中興電 與華城等，今日股價表現強勢。

世紀鋼上半年出貨沃旭訂單，下半年開始出貨哥本哈根基礎建設基金(CIP)的訂單，因此，業績逐漸出現成長，相較去年同期更呈現大幅躍升。

法人表示，台股有機會突破歷史新高之際，多頭資金強攻科技成長股、防疫生技族群之外，具業績成長且股價已橫盤一段時間的離岸風電族群，也成為資金再度轉進標的。