ABC-KY新冠試劑出貨美醫療院所股價攻頂 普生漲逾10%

ABC-KY（6598）新冠病毒分子檢測試劑已在7月陸續出貨，截至目前主要供貨給Baylor Scott & White Medical Center以及Poplar Healthcare等客戶。利多消息激勵該公司今日股價亮燈，早盤股價即來到漲停價位108元，並激勵同屬新冠試劑概念的普生（4117）股價也大漲。由於普生目前在興櫃，今盤中股價漲幅逾10%、來到210元。

ABC-KY在6月16日宣布取得美國FDA核發新冠病毒分子檢測試劑的緊急使用授權（EUA），日前該檢測試劑已開始供貨給包含Baylor及Poplar等大型醫療機構，並有多家大型實驗室商洽導入。Baylor位在美國德州，是德州當地最大醫療保健機構，Baylor的醫療系統涵蓋48家醫院、800多個護理站，意謂著瑞磁生技未來若持續供貨給Baylor，將可同時服務48家醫院、800多個護理站。而Poplar則位於美國孟菲斯，是田納西州具代表性的大型實驗室。

ABC-KY表示，另還有客戶採先下試劑訂單後裝機的模式來確保供貨，顯示疫情的嚴峻。由於美國新冠疫情近來每日確診病例數頻頻突破6、7萬，其中包括德州在內等地的疫情最為險峻，因此預估下游客戶將能持續及增加新冠病毒檢測試劑的採購，對公司的業績將有顯著的挹注，而公司營運也確立自第2季谷底翻轉逐漸攀升。

普生目前擁有新冠肺炎試劑健全產品陣容，包括RT-PCR核酸試劑、抗原/抗體快篩試劑與ELISA血清抗體試劑等產品，其中，RT-PCR核酸病毒檢測試劑於國外申請許可認證進展上，不僅已陸續取得歐盟CE認證、印度進口許可證，近日更與澳洲客戶Labtest Medical Pty Ltd合作取得澳洲衛生部醫療用品管理局（TGA）核准澳洲治療產品（ARTG）IVD CLASS 3登記許可，並已得於澳洲地區展開核酸病毒檢測試劑銷售。另，普生核酸檢測產品申請的美國EUA許可，若順利的話，也可望在7月底取得。