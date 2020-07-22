台股開跌7.79點 聯發科開盤大漲22元

台股今日開盤下跌7.79點，開盤指數點12389.76點，台積電（2330）開盤跌2元，開盤價為381元；聯發科（2454）開盤659元，上漲22元。

群益投顧表示，大盤指數創歷史新高來日不遠，震盪幅度也將隨指數走高而增加，除短線進出創新高股外，也可布局整理後轉強之落後補漲股，此外，指數型ETF也是選股標的。

群益投顧說，台股於7月初攻上12,000點後，近兩周都維持在300點間高檔整理，昨日多頭集中全力拉抬權值股，指數一度攻至12,450點創今年波段新高，成交量控制在10日均量附近，未造成量能失控，代表籌碼穩定度仍佳，以此格局推估在月底前指數突破12,682點創新高指日可待。

日盛投顧則說，全球新冠肺炎疫情再度增溫，全球股市受惠資金行情帶動下反彈來到高檔區，恐將面臨獲利了結的賣壓，盤勢將進入震盪，且震盪幅度加劇，操作切勿過度追高殺低，靜待拉回量縮止穩後，再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局。選股方向可留意5G、設備、檢測、生技、塑化、高殖利率股。