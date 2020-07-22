狂到無極限！里昂看聯發科 喊到1,200元驚天價

繼對台積電喊出500元天價，里昂證券最新瞄準IC設計大廠聯發科(2454)，喊出高達1,200元的超級天價！里昂指出，聯發科的潛力不止於5G，還有未來深入AI晶片丶WiFi 6丶PMIC等擴展為平台業者的爆發力，堪稱翻版醜小鴨變天鵝，2021年起將大賺超過四個股本，目標價一口氣從792元暴拉到1,200元，刷新外資圈紀錄。

里昂近期頻推研究＂大作＂，堪稱是全巿場的最狂紀錄都想拿下。此次里昂的狂除了展現在高人一等的目標價，報告如何陳述聯發科潛力，也用了將近70頁的篇幅，和過去張博凱喊鴻海200元有得比拼。

另內容還給予最極度看好的買進建議(High Conviction Buy)，直言即使沒有華為禁令，聯發科還是值700元。

里昂報告封面以醜小鴨蛻變為天鵝，呼應大標題－積極展翅，來比喻看好聯發科從單純的晶片業者，壯大為平台整合大廠。

里昂表示，華為因應禁令正加速下單聯發科，不僅將推動聯發科出貨優於預期，也有機會吸引更多合作品牌，拉升在大陸旗艦機的晶片發展地位。這其中，若華為禁令轉折被鬆綁，聯發科還是有高達700元的價值。

里昂進一步說，聯發科未來在人工智慧丶PMIC丶企業級交換器丶WiFi 6以及雲端晶片發展，更是令人期待；推估今明年將因為相關業務额外產出10-15億美元的營收，到2025年更上看60-90億美元，是5G以外丶最值得期待的動能。

里昂強調，聯發科正有機式加快轉型，將來會是不容忽視的平台整合大廠。對其丶明丶後年每股純益(EPS)上修至24元丶40元丶48元，目標價採用27倍本益比丶上看1,200元。