台積領漲 台股再寫六驚奇

受外資及四大基金力拱，台積電昨（21）日領軍大漲，帶動半導體氣勢如虹，激勵台股強揚，收盤點位12,397點再創30年來高點，並創史上第四高。此外，台股還同時譜下了上市櫃市值創歷史新高等共計六大驚奇。

近來市場氛圍轉趨正向，配合國際熱錢潮湧台股，激勵指數一路盤堅走強。昨日由於外資力挺台積電，加上四大基金同步進場點火，推升台積電一度大漲至387元，市值衝上10兆元；終場大漲17元、收383元，股價創下歷史新高，市值也推上9.9兆元，同步改寫新猷，成為台股強勢大漲的主因。

受惠台積電強揚帶動，台股昨日大漲223點、收12,397點，收盤點位再創30年來高點，並創史上第四高；上市櫃市值合計41.5兆元，同創歷史新高。此外，昨日上市櫃總成交量為2,941億元（其中上市為2,256億元）。

台積電本波股價反彈，除帶領半導體及台股衝上波段高點外，台積電占大盤市值比重也衝到26.4%的歷史新高；外資持有台積電市值達7.6兆元，也是歷史新高。

美國科技股財報驚豔，那斯達克及費半指數20日強漲2%，續創新高，美股四大指數收紅。亞股昨日全面上揚，台股大漲1.8%，收12,397點，為1990年2月9日收12,417點來新高。

三大法人昨日全站在買方，共買超160.1億元。其中，外資買超126.4億元、連三買；投信買超21.3億元、連七買；自營商買超12.3億元、連二買。四大基金買進標的則以半導體股為主，包括台積電、聯電、義隆電、欣興等。