股后爭奪戰 新戲碼吸睛

經濟日報 / 記者鐘惠玲李孟珊╱台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台積電昨（21）日大象跳舞再創新高價，帶動半導體類股走勢強勁，不僅聯發科市值重回兆元大關之上，股后矽力-KY昨天開盤強勢填息。值得注意的是，祥碩挾大客戶超微市占持續擴大、供貨有望大增題材，強漲逾8%、收1,730元，緊追矽力的1,750元，祥碩PK矽力的股后爭奪戰，成為台股創高的另一吸睛戲碼。

法人表示，矽力上半年受惠5G基地台、資料中心客戶拉貨強勁，營收逐季成長，展望下半年，在中國大陸去美化效益帶動下，大陸市場訂單能見度比歐美地區高，加上消費性需求回溫，整體營運可望再優於上半年，看好矽力今年全年營收、獲利將創新高。

矽力昨日除息7.47元，挾技術與產業地位具競爭優勢，開盤後第一盤就迅速填息，盤中最高來到1,790元，終場收1,750元、上漲15元，市值為1,605億元。該公司6月營收10.56億元，月減0.2%，年增27.2%；第2季營收32.97億元，季增15.5%，年增30.6%；上半年營收61.5億元，年增34.3%。

矽力上演除息秀之際，高速傳輸介面晶片廠祥碩漲勢更為凶猛，終場大漲逾8%、收1,730元，緊追矽力，劍指台股股后地位。祥碩昨天收盤價較日前的歷史高點1,815元，僅差3.4%。

法人指出，祥碩在大客戶超微新款B550晶片組放量帶動下，6月營收衝上5.25億元，月增54%，年增83%，雖然第2季營收季減17%，但年增68%，表現優於市場推測的季減23%至28%。

法人認為，隨著新冠肺炎疫情帶動下半年筆電相關需求可望優於預期，加上超微晶片組、英特爾主機控制器晶片貢獻，以及大陸和蘋果伺服器訂單同步增溫，祥碩第3季營收有機會季增17%。

外資看好祥碩下半年績效，已連續十個交易日買超，累計買超1,047張。法人預期，外資買盤將成為祥碩晉升台股股后的最大動能。

祥碩 矽力 營收

延伸閱讀

台股大漲激勵 力山強勢填息

17萬投資人兩頭賺！0050連三年7月開盤「秒」填息

矽力本益比飆到50倍 美銀砍股價到1,600元

本益比50倍太貴！外資喊賣矽力

相關新聞

台積領漲 台股再寫六驚奇

受外資及四大基金力拱，台積電昨（21）日領軍大漲，帶動半導體氣勢如虹，激勵台股強揚，收盤點位12,397點再創30年來高...

股后爭奪戰 新戲碼吸睛

台積電昨（21）日大象跳舞再創新高價，帶動半導體類股走勢強勁，不僅聯發科市值重回兆元大關之上，股后矽力-KY昨天開盤強勢...

國泰高股息商品 溢價5％

甫於本周一（20日）掛牌的國泰永續高股息ETF，在買盤強烈推升，加上昨（21）日台股飆漲帶動下，盤中漲幅一度擴大到4.4...

台灣50秒填息 挺進百元

台積電飆漲助攻，台股ETF規模最大的元大台灣50昨（21）日除息0.7元，開盤秒速填息。盤中受惠台積電持續創新高，拉抬台...

名家觀點／「股市不是經濟櫥窗」的警訊

受新冠肺炎大流行影響，全球貿易成長衰退，經濟蒙受嚴重損失。主要經濟研究機構接二連三調降全球經濟成長預測，如世界銀行6月8...

特斯拉業績加持 概念股有機會補漲

全球電動車大廠特斯拉堪稱今年全球最大飆股，今年初股價430美元，目前已漲到超過1,600美元，是全球市值最高的汽車廠，連...

把「天國一輝」當投資？ 分析師：不懂生技 小心天國近了

台股21日在權王台積電大漲的推波助瀾下，推升指數大漲，終場以12,397.55點作收，上漲223.01點。就在大家關注台積電、鴻海、大立光的同時，有網友在PTT Stock版貼文大爆自己買股未得其利，反而在生技股合一跌跤的慘狀。

台股法說季登場 市場聚焦四產業

台股法說會邁入高峰，智原、中光電、穩懋、聯電、台灣大、永豐金等中大型企業，即日起至8月初，將接續舉行法說會，市場將聚焦半...

外資買超126.4億 這兩大類股最受青睞

台股今(21)日以12,397.55點作收，上漲223.01點，再創30年新高，法人看好在熱錢效應下，仍有機會再創高，三...

台積電紀錄創不完 單日再寫六驚奇

台股續往歷史高點挺進，最大功臣首推權王台積電(2330)，今(21)日寫下六大驚奇紀錄，盤中股價曾飆升至387元，市值突...

台積電好熱門 外資3個交易日搶進2.97萬張

台股開高走高，收漲223.01點，收12397.55點，創30年新高。三大法人合計買超160.07億元，其中，外資買超1...

台積電飆天價、台股漲223.01點 三大法人買超160.07億

台股今(21)日開高走高，權王台積電(2330)大漲飆上天價，聯發科再度站上兆元市值，推升指數大漲，一度衝達12,450...

熱門新聞

買氣太強大！國泰高股息ETF 溢價壓不下還擴大！

17萬投資人兩頭賺！0050連三年7月開盤「秒」填息

再創天價！台積電開高攻上374.5元 市值9.71兆元

南電攻漲停 創近9年高點 法人估Q3業績衝高

台積電紀錄創不完 單日再寫六驚奇

「護國神山」市值破10兆！台積電387元刷新天價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。