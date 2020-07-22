股后爭奪戰 新戲碼吸睛

台股21日在權王台積電大漲的推波助瀾下，推升指數大漲，終場以12,397.55點作收，上漲223.01點。就在大家關注台積電、鴻海、大立光的同時，有網友在PTT Stock版貼文大爆自己買股未得其利，反而在生技股合一跌跤的慘狀。

2020-07-21 21:41