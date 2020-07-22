股后爭奪戰 新戲碼吸睛
台積電昨（21）日大象跳舞再創新高價，帶動半導體類股走勢強勁，不僅聯發科市值重回兆元大關之上，股后矽力-KY昨天開盤強勢填息。值得注意的是，祥碩挾大客戶超微市占持續擴大、供貨有望大增題材，強漲逾8%、收1,730元，緊追矽力的1,750元，祥碩PK矽力的股后爭奪戰，成為台股創高的另一吸睛戲碼。
法人表示，矽力上半年受惠5G基地台、資料中心客戶拉貨強勁，營收逐季成長，展望下半年，在中國大陸去美化效益帶動下，大陸市場訂單能見度比歐美地區高，加上消費性需求回溫，整體營運可望再優於上半年，看好矽力今年全年營收、獲利將創新高。
矽力昨日除息7.47元，挾技術與產業地位具競爭優勢，開盤後第一盤就迅速填息，盤中最高來到1,790元，終場收1,750元、上漲15元，市值為1,605億元。該公司6月營收10.56億元，月減0.2%，年增27.2%；第2季營收32.97億元，季增15.5%，年增30.6%；上半年營收61.5億元，年增34.3%。
矽力上演除息秀之際，高速傳輸介面晶片廠祥碩漲勢更為凶猛，終場大漲逾8%、收1,730元，緊追矽力，劍指台股股后地位。祥碩昨天收盤價較日前的歷史高點1,815元，僅差3.4%。
法人指出，祥碩在大客戶超微新款B550晶片組放量帶動下，6月營收衝上5.25億元，月增54%，年增83%，雖然第2季營收季減17%，但年增68%，表現優於市場推測的季減23%至28%。
法人認為，隨著新冠肺炎疫情帶動下半年筆電相關需求可望優於預期，加上超微晶片組、英特爾主機控制器晶片貢獻，以及大陸和蘋果伺服器訂單同步增溫，祥碩第3季營收有機會季增17%。
外資看好祥碩下半年績效，已連續十個交易日買超，累計買超1,047張。法人預期，外資買盤將成為祥碩晉升台股股后的最大動能。
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