名家觀點／「股市不是經濟櫥窗」的警訊

受新冠肺炎大流行影響,全球貿易成長衰退,經濟蒙受嚴重損失。主要經濟研究機構接二連三調降全球經濟成長預測,如世界銀行6月8日發布「全球經濟展望」報告,預估今年全球經濟將萎縮5.2%,堪稱150年來最糟情況。而國際貨幣基金(IMF)於6月24日的最新展望報告中,也大幅下修全球經濟成長預測至4.9%;其他如經濟合作暨發展組織(OECD)及HIS Markit均預測將衰退6%,足見各機構對今年全球經濟成長充滿悲觀。

令人狐疑的是,世界各國經濟一團糟,但股市為何卻一直漲?究其因,實其來有自。為了救市,美聯準會3月23日宣布實施無限QE,承諾無限量購買債券;主要國家採取強力的寬鬆政策,實施股市禁空令,金融機構也配合增加融資,調降利率;在低利率及資金狂潮下,利多壓過利空,讓全球股市自3月中旬的低點展開V型反轉,跌破眾多專家眼鏡。據統計,全球美歐日三大央行M2(廣義貨幣供給)年增率由今年2月的4.22%一路上升至5月的13.22%。光是自今年2月以來,全球央行至少印了4兆美元的鈔票,占GDP的6.6%。另截至7月16日統計,美國M2供給量已來到18.52兆美元,年增率高達24.89%,接近1943年創下的26%的歷史峰值。

熱錢流竄,推升資產價格,MSCI全球指數波段漲幅已達35.3%。尤有進者,美股在3月曾出現多次熔斷,前所未有;但歷經三個多月後,道瓊指數反彈幅度超過四成,那斯達克指數更是創下歷史新高紀錄,蘋果、亞馬遜及特斯拉等個股皆創下新紀錄。美股市值已逾32.9兆美元,占GDP的158.9%,遠較3月低點的109.2%,足足成長了45.5%。其他主要國家股市也跟著美股反彈,幅度至少三成。

台股在3月19日跌至8,523的波段低點,但國安基金進場護盤點火後,再加上熱錢流入、散戶紛紛進場、遂展開V型反彈的奇幻之旅;7月21日盤中高點來到12,450點,再創下30年新高;權王台積電一度飆至387元歷史天價,盤中市值突破10兆;而台股市值逼近38兆台幣,占GDP的196%。

持平而論,台股雖受資金行情推升,看似與經濟基本面背離;但除了部分傳產受疫情影響較大外,其實包括台積電在內的不少科技股,營收創新高者比比皆是。

據統計,上市櫃公司6月營收就有80家創歷史新高;部分個股股價創新高,只要在合理本益比下,風險並不高。但生技類股在疫情期間被大肆炒作而一飛沖天;如今作夢行情破滅,賣壓沉重,單周市值大減逾2,000億元台幣。

全球股市表現與基本面背道而馳,投資人讓如何面對經濟低迷下的股市熱潮?底下有二個重要指標值得留意。一、按巴菲特指標(股市市值/GDP)衡量,若超過120%即謂股市遭到高估而有泡沫之虞。目前美股為158.9%,台股更高達196%,顯示股市存在高估及泡沫現象。二、因全球央行降息、壓低借貸成本,很多公司把握機會大舉發債,預估今年全球企業發債金額上看1兆美元,企業債總額達9.3兆美元。但國際信評穆迪警告,今年全球企業違約率將升至10.6%,明年還會上升。

華爾街有句經典名言,「Stock is not the Economy」,意謂在短期下,股市並非經濟的櫥窗,反映的僅是資金熱潮及籌碼的集中及非理性的繁榮。但長期一旦經濟大幅衰退,企業的基本面無法支撐股價的漲勢,泡沫難免被吹破,建議投資人宜逢高減碼,居高思危。(作者是淡江大學財金系教授)