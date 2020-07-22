名家觀點／「股市不是經濟櫥窗」的警訊

經濟日報 / 李沃牆

受新冠肺炎大流行影響，全球貿易成長衰退，經濟蒙受嚴重損失。主要經濟研究機構接二連三調降全球經濟成長預測，如世界銀行6月8日發布「全球經濟展望」報告，預估今年全球經濟將萎縮5.2%，堪稱150年來最糟情況。而國際貨幣基金（IMF）於6月24日的最新展望報告中，也大幅下修全球經濟成長預測至4.9%；其他如經濟合作暨發展組織（OECD）及HIS Markit均預測將衰退6%，足見各機構對今年全球經濟成長充滿悲觀。

令人狐疑的是，世界各國經濟一團糟，但股市為何卻一直漲？究其因，實其來有自。為了救市，美聯準會3月23日宣布實施無限QE，承諾無限量購買債券；主要國家採取強力的寬鬆政策，實施股市禁空令，金融機構也配合增加融資，調降利率；在低利率及資金狂潮下，利多壓過利空，讓全球股市自3月中旬的低點展開V型反轉，跌破眾多專家眼鏡。據統計，全球美歐日三大央行M2（廣義貨幣供給）年增率由今年2月的4.22%一路上升至5月的13.22%。光是自今年2月以來，全球央行至少印了4兆美元的鈔票，占GDP的6.6%。另截至7月16日統計，美國M2供給量已來到18.52兆美元，年增率高達24.89%，接近1943年創下的26%的歷史峰值。

熱錢流竄，推升資產價格，MSCI全球指數波段漲幅已達35.3%。尤有進者，美股在3月曾出現多次熔斷，前所未有；但歷經三個多月後，道瓊指數反彈幅度超過四成，那斯達克指數更是創下歷史新高紀錄，蘋果、亞馬遜及特斯拉等個股皆創下新紀錄。美股市值已逾32.9兆美元，占GDP的158.9%，遠較3月低點的109.2%，足足成長了45.5%。其他主要國家股市也跟著美股反彈，幅度至少三成。

台股在3月19日跌至8,523的波段低點，但國安基金進場護盤點火後，再加上熱錢流入、散戶紛紛進場、遂展開V型反彈的奇幻之旅；7月21日盤中高點來到12,450點，再創下30年新高；權王台積電一度飆至387元歷史天價，盤中市值突破10兆；而台股市值逼近38兆台幣，占GDP的196%。

持平而論，台股雖受資金行情推升，看似與經濟基本面背離；但除了部分傳產受疫情影響較大外，其實包括台積電在內的不少科技股，營收創新高者比比皆是。

據統計，上市櫃公司6月營收就有80家創歷史新高；部分個股股價創新高，只要在合理本益比下，風險並不高。但生技類股在疫情期間被大肆炒作而一飛沖天；如今作夢行情破滅，賣壓沉重，單周市值大減逾2,000億元台幣。

全球股市表現與基本面背道而馳，投資人讓如何面對經濟低迷下的股市熱潮？底下有二個重要指標值得留意。一、按巴菲特指標（股市市值／GDP）衡量，若超過120%即謂股市遭到高估而有泡沫之虞。目前美股為158.9%，台股更高達196%，顯示股市存在高估及泡沫現象。二、因全球央行降息、壓低借貸成本，很多公司把握機會大舉發債，預估今年全球企業發債金額上看1兆美元，企業債總額達9.3兆美元。但國際信評穆迪警告，今年全球企業違約率將升至10.6%，明年還會上升。

華爾街有句經典名言，「Stock is not the Economy」，意謂在短期下，股市並非經濟的櫥窗，反映的僅是資金熱潮及籌碼的集中及非理性的繁榮。但長期一旦經濟大幅衰退，企業的基本面無法支撐股價的漲勢，泡沫難免被吹破，建議投資人宜逢高減碼，居高思危。（作者是淡江大學財金系教授）

台股 美股

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