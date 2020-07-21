街口布蘭特油正2新增額度 22日起開放申購

街口布蘭特油正2（00715L）明（22）日起新增額度開放申購，台灣證券交易所提醒，該ETF今日起至8月3日列為全額交割股，新申購投資人應於集中保管事業完成登載及預收後，才能賣出持股。

街口布蘭特油正2先前因籌碼用完申請追募，依金管會109年7月9日金管證期字第1090348825號函，以及中央銀行109年7月14日台央外伍字第1090024690號函，將於7月22日新增額度開放申購。

證交所表示，由於街口布蘭特油正2 自今日起至8月3日連續十個營業日列為全額交割，投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達十交易單位，或多筆累積達30交易單位時，證券商應就其當日已委託買賣，收取全部買進價金或賣出證券。

此外，證交所通函提醒各證券商，除「證券經紀商受託買賣預收款券作業應行注意事項」豁免專戶外，證券商無論「自行」或「受託」辦理該受益憑證申購作業，應於集中保管事業（T+2日）完成登載及預收後才能賣出。