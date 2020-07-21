把「天國一輝」當投資？ 分析師：不懂生技 小心天國近了

台股21日在權王台積電大漲的推波助瀾下，推升指數大漲，終場以12,397.55點作收，上漲223.01點。就在大家關注台積電、鴻海、大立光的同時，有網友在PTT Stock版貼文大爆自己買股未得其利，反而在生技股合一跌跤的慘狀。

原po貼文表示當初合一買在250，後來漲到3xx時還追加，而且7月9日畢業口試當天收益破百萬，正想著要如何放暑假出去玩的時候，怎知開始倒貨下跌。原po一開始並不在意，以為只是洗盤嚇嚇散戶，決定先觀察再見機行事，怎知接下來每天都是跌停板，一路跌到底。原po也檢討自己的操作方式，沒有遵守自己的紀律，趨勢反轉沒賣，小反彈打開繼續拗，直到逼自己砍掉。原po也說自己「每次砍掉幾乎就是阿呆谷，近期也有要反彈的一些感覺，但不後悔，現在只求睡的安穩，但是繳學費真的很痛....」。

有了這次教訓，原po文中也規勸「還持有合一、想搶反彈的人都可以設定好自己的停損停利，畢竟買股票後，不要影響生活還是比較重要」。

網友在看完貼文後紛紛留言安慰「還賣的掉算幸運了」、「養成好習慣，投資路還長」、「拍拍，寧願砍在阿呆谷，也不要睡不好」、「錢可以虧，人生還是要繼續」、，也有網友酸說「碩畢有100萬可以玩，出去工作半年就賺回來了」、「我讀碩班連天仁都買不起...」、「我當學生時，是揹了幾十萬學貸，真羨慕啊」，有網友建議說「辛苦了，合一不是不好，是您買的價格太高了」。

證券分析師陳相州在臉書粉絲專頁po文提醒投資人要認清，什麼是投資、什麼是投機。圖擷自「股添樂 股市新觀點」。

另外證券分析師陳相州在臉書粉絲專頁「股添樂 股市新觀點」對市場戲稱為「天國一輝」的中天(4128)、杏國(4192)、合一(4743)和杏輝(1734)等生技股表示，過去幾個月，這四檔股票確實讓投資人有飄飄然進天國的感覺，但過去一個星期，彷彿又由天國重摔回人間。他勸告投資人，一定要分清楚，什麼是投資、什麼是投機，買生技股一開始就要認清定位，「如果你和我一樣不具備生技專業背景，卻仍敢把這些股票當『投資』，那小心天國真的近了。