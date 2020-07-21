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外資買超126.4億 這兩大類股最受青睞

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股今日開高走高，權王台積電大漲飆上天價，聯發科再度站上兆元市值。記者杜建重／攝影
台股今日開高走高，權王台積電大漲飆上天價，聯發科再度站上兆元市值。記者杜建重／攝影

台股今(21)日以12,397.55點作收，上漲223.01點，再創30年新高，法人看好在熱錢效應下，仍有機會再創高，三大法人今日齊買超，尤以外資買超126.4億元最多，買超前十大以面板及晶圓代工股最受青睞，群創居外資單日買超冠軍，台積電(2330)則是連三買。

台股今日開高走高，權王台積電大漲飆上天價，聯發科再度站上兆元市值，推升指數大漲，一度衝達12,450.16點，終場以12,397.55點作收；三大法人買超160.07億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超126.4億元，投信買超21,34億元，自營商買超（合計）12.32億元。

統計外資買超前十大個股依序是群創、元大台灣50反1、台積電、元大台灣50、友達、聯電、華邦電、彩晶、燿華、仁寶；面板股成為今日外資買超熱門標的，買超群創24,478張，另外，台積電刷新歷史高價，外資買超17,561張，連三買。

群益長安基金經理人王耀龍表示，在外資回補買盤推升下，台股創今年新高，受惠於資金行情，市場氣氛仍佳，類股呈現輪動輪漲格局，目前不預設台股高點，下半年電子業仍有旺季效應，後市將有高點可期。

台股由電子股領軍，短線在資金行情拉抬下，仍有機會持續挑戰高點，統一投顧董事長黎方國表示，台積電股價與加權指數連動程度高，預料在觀望買盤重新進場後，將成為助攻台股的最大動能。

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