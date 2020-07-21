恆大6月大賺 EPS達3.06元

恆大（1325）單6月每股盈餘3.06元，受惠於恆大口罩可以開始對外銷售，顯示全球缺口罩的效應已經開始顯現在恆大的獲利上。

恒大公布6月單月營收4.85億元，年增率513.92%，稅前淨利3.36億元，本期淨利2.67億元，年增率5440%，每股稅後盈餘3.06元。今年第一季稅後淨利為1.35億元，年增率也達1250%，每股稅後盈餘為1.45元。顯示口罩可以開始銷售後獲利已經開始提升。

根據去年財報資料顯示，恒大主要產品為紡結與複合不織布占營收比重92%，熔噴不織布2.49%，貼合布及後處理布占4.27%，其他產品占0.43%。今年初因為新型冠狀肺炎疫情爆發，配合政府徵用口罩政策，2月開始積極投入口罩生產，並與經濟部工業局簽訂「口罩製造機器設備附條件贈與契約」分配到的10條口罩機器設備，4月已經開始投產。

台灣疫情獲控制，然而，美國單日新冠確診數已近8萬人，總確診數近400萬人，市場傳出，台灣援美進度較確定的廠商為恆大，約五到六成產能供外銷，外銷要交給美系客戶的單片口罩價格上看台幣15-20元，政府採購價3.5元有差距，也讓獲利開始跳升。