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台股大漲223點 外資擴大買超126.36億元

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
美股那斯達克及費半指數創下新高，激勵亞股走揚，台股今天開盤同樣氣勢如虹，加權指數開高走高，最高來到12,450點，終場指數大漲223.01點，收在12,397.55點，再創30年新高；而權王台積電同創新高，盤中一度達387元，市值突破10兆元，是台股創新高最大功臣。記者杜建重／攝影
美股那斯達克及費半指數創下新高，激勵亞股走揚，台股今天開盤同樣氣勢如虹，加權指數開高走高，最高來到12,450點，終場指數大漲223.01點，收在12,397.55點，再創30年新高；而權王台積電同創新高，盤中一度達387元，市值突破10兆元，是台股創新高最大功臣。記者杜建重／攝影

台積電登高一呼，台股日K線呈現一紅吃四黑，再創30年新高，終場指數大漲223點，收在12,397.55點。統計三大法人買賣超情況，外資買超126.36億元、投信買超21.34億元、自營商買超12.32億元，三大法人合計買超160.07億元。

美國那斯達克以及費半指數創下新高，加上今日亞股也普遍走揚，激勵市場信心，帶動台股也續創波段新高，權王台積電（2330）股價也持續創高，終場大漲4.6%或17元；IC設計龍頭股聯發科漲幅也來到5.9%，市值突破兆元而擠身台股市值兆元三巨頭。此外，先前率先修正整理的櫃買市場，今日也終止連續5根黑K，終場上漲1.45點或0.8%，收在163.7點。

法人表示，資金面相對樂觀，外資熱錢持續匯入，為台股增加上漲動能，也提供指數一定保護。整體而言，各國振興經濟措施及貨幣寬鬆持續，對於新冠肺炎疫情也相較一季前更有經驗對面及處置，台股要再出現連續性恐慌下跌的可能性降低。族群方面，5G基站、光通訊、MiniLED、ABF載板、蘋果新機供應鏈可留意。

台股 台積電

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