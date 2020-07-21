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台積電登高一呼！台股大漲223點！收12,397點

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股今日氣勢如虹，開盤半小時加權指數即大漲超過180點，在12點過後，指數最高來到12,434點，再創30年新高。記者杜建重／攝影 杜建重
台股今日氣勢如虹，開盤半小時加權指數即大漲超過180點，在12點過後，指數最高來到12,434點，再創30年新高。記者杜建重／攝影 杜建重

台積電登高一呼，台股日K線呈現一紅吃四黑，突破整理平台，大盤強勢表態，今（21）日加權指數開高走高，再創30年新高，指數最高來到12,450點，終場指數大漲223.01點，收在12,397.55點，交量達2,237.4億元。

昨日美國那斯達克以及費半指數創下新高，今日亞股也普遍走揚，激勵市場信心，台股也續創波段新高，連帶台股上市公司總市值向38兆元關卡挑戰。

權王台積電（2330）股價持續創高，盤中一度達387元，市值突破10兆元，終場大漲4.6%或17元；IC設計龍頭股聯發科漲幅也來到5.9%，市值突破兆元而擠身台股市值兆元三巨頭。此外，先前率先修正整理的櫃買市場，今日也終止連續5根黑K，終場上漲1.45點或0.8%，收在163.7點。

法人指出，本周美國科技股財報周登場，預期利空出盡；加上台灣六月外銷訂單告捷，對多方相對有利，建議持續偏多操作。在類股方面，中國水患災後重建、包括水泥、鋼材有轉強跡象，離岸風電延續到2035年，整個產業帶來新的生機，宅經濟促使PC零組件供不應求，跌深IC設計也醞釀反彈，建議可利用大盤震盪汰弱擇強。

台股 台積電

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