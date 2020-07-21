台積電神助攻！法人看好0050最快明衝百元關
台積電神助攻，元大台灣50（0050）將衝百元關！0050今（21）日填息後，跟隨「護國神山」台積電和台股攻高，盤中最高99.1元，不僅創新高，距離100元大關也差不到1％，法人看好資金瘋狗浪推動0050最快明天破百元。
0050若順利達陣100元，也將為台股ETF寫下新里程。過去雖然有BP上證50突破百元，但主要是這支基金掛牌價就不低，而0050衝百元將是台股ETF第一檔；迄今成立17年，0050為投資人創造三倍以上的收益。
今天0050大漲，台積電創新高攻不可沒，目前台積電在0050權重已經超過42％，加上電子股也被帶動，推升0050盤中漲幅逾2.4％，攻上99.1元新高，距離百元大關只有0.9％之差。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言