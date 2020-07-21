台積電神助攻！法人看好0050最快明衝百元關

台積電神助攻，元大台灣50（0050）將衝百元關！0050今（21）日填息後，跟隨「護國神山」台積電和台股攻高，盤中最高99.1元，不僅創新高，距離100元大關也差不到1％，法人看好資金瘋狗浪推動0050最快明天破百元。

0050若順利達陣100元，也將為台股ETF寫下新里程。過去雖然有BP上證50突破百元，但主要是這支基金掛牌價就不低，而0050衝百元將是台股ETF第一檔；迄今成立17年，0050為投資人創造三倍以上的收益。

今天0050大漲，台積電創新高攻不可沒，目前台積電在0050權重已經超過42％，加上電子股也被帶動，推升0050盤中漲幅逾2.4％，攻上99.1元新高，距離百元大關只有0.9％之差。