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環球晶帶頭 矽晶圓轉強

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

近日美系外資法人看好矽晶圓大廠環球晶（6488）可望受惠半導體景氣優於預期，再加上美中科技戰導致斷鏈，環球晶市占可望擴大，看好環球晶未來二年營運及獲利展望，近日環球晶股價走強，並帶動矽晶圓股，包括台勝科、合晶及中美晶股價同步上漲。

美系外資看好環球晶的三大利多，包括一、台積電法說會對半導體景氣樂觀，特別是記憶體需求不錯，使得該券商預期矽晶圓需求將改善，二、由於美中科技戰和新冠肺炎衝擊，環球晶未來可望受惠供應鏈斷鏈拉貨，三、整體推估環球晶2020年至2022年獲利將穩定成長，但目前本益比才11倍，股價明顯被低估，同時也低於競爭對手。

在外資法人看好環球晶後市下，該股股價自先前季線位置，約386元拉出短線反彈，今（21）日盤中，股價一度上漲逾4%，盤中高點來到414.5元，短線股價反彈逾7%，同時也帶動今日台勝科盤中同樣上漲逾4%，合晶及中美晶也上漲1%至3%之間。

國內市場分析師也認為，以整體半導體景氣來看，第2季應是今年低點，第3季電子產業旺季，即使拉貨及需求力道不如往年同期，但仍應會優於第2季水準，因此，後市環球晶等矽晶圓廠業績下半年可望呈現加溫。

環球晶 矽晶圓

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